Schöner Erfolg für Joel Girrbach: Der Schweizer Profigolfer glänzt am Spanish Open in Madrid mit einem 3. Platz und sichert sich damit erneut die Tourkarte für die DP World Tour, die höchste europäische Spielklasse.

Legende: Stark unterwegs in Madrid Joel Girrbach. Keystone/EPA/SERGIO PEREZ

Joel Girrbach führte das Klassement nach der Hälfte der Schlussrunde noch an. Am Ende fehlte ihm nur ein Schlag, um mit dem späteren englischen Gewinner Marco Penge und dessen Landsmann Daniel Brown in einem Stechen um den Sieg zu spielen. Ein Schweizer Sieg war auf der DP World Tour (früher European Tour) bislang einzig André Bossert 1995 in Cannes gelungen. Auch der 3. Platz ist Girrbachs bis dato wertvollstes Ergebnis der Karriere.

Quali für Playoffs?

Nun bietet sich Girrbach die Chance, sich für die Playoffs der besten 70 Spieler der Saison zu qualifizieren. Dank dem 3. Platz in Madrid machte der 32-jährige Thurgauer in der Rangliste einen Sprung von Position 109 auf 60.

Zwei Turniere in Asien (Neu-Delhi und Cheonan) stehen vor den Playoffs noch aus. Danach sind die Top 50 des Jahresranking für die DP World Tour Championships qualifiziert, das Saisonfinale der Besten.