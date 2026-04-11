Unihockey Frauen: Zug verliert zuhause erneut

Im Halbfinal zwischen Zug United und den Kloten-Dietlikon Jets hat sich auch im 3. Spiel der Best-of-7-Serie das Auswärtsteam durchgesetzt. Die Innerschweizerinnen gingen zwar bereits nach 2 Minuten durch Weltmeisterin Isabelle Gerig in Führung. Bis kurz nach Spielhälfte drehten die Zürcher Unterländerinnen die Partie aber zum 3:1. Zu mehr als einem Anschlusstreffer zum 2:3-Schlussstand reichte es Zug im Anschluss nicht mehr. So führt der Meister der letzten 6 Jahre nun mit 2:1 in der Serie.

Unihockey Männer: Wiler-Ersigen mit Lebenszeichen

Beinahe hätte Qualifikationssieger Wiler-Ersigen auch die 3. Partie im Halbfinal gegen Rychenberg Winterthur verloren. Die Emmentaler kassierten zuhause in der 50. Minute das 3:5, reagierten dann aber blitzschnell. 6 Sekunden danach folgte bereits der Anschlusstreffer und als die Hausherren zum 5:5 ausglichen, lief immer noch die 50. Minute. Danach machten die Berner die Wende mit 2 weiteren Toren zum 7:5 perfekt und verkürzten in der Serie auf 1:2. Im anderen Halbfinal gewann Zug United auch das 3. Duell gegen Thurgau (6:4) und steht vor dem 3. Finaleinzug in Serie.

Handball: Deutliche Siege für die Favoriten

Die Kadetten Schaffhausen haben auch das 2. Viertelfinal-Duell gegen GC Amicitia Zürich für sich entschieden. Beim 36:25 in Zürich lag der Quali-Sieger ab dem 3:2 durchgehend in Führung und siegte letztlich deutlich. In der Best-of-5-Serie fehlt den Schaffhausern damit noch ein Sieg zum Halbfinal-Einzug. Dasselbe gilt auch für Kriens-Luzern, das beim RTV Basel mit 41:29 gewann und damit ebenfalls auf 2:0 stellte.

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