Legende: Können sie ihr Potenzial gegen Norwegen entfalten? Spielmacher Andy Schmid und Kreisläufer Alen Milosevic. Keystone

Am Samstag um 20:30 Uhr trifft die Schweiz in ihrem zweiten WM-Spiel auf Norwegen. Trainer Michael Suters Team ist dabei klarer Aussenseiter. Viele Experten halten einen Turniersieg der Skandinavier für überfällig. 2017 und 2019 holten sie jeweils WM-Silber, vor einem Jahr gewannen sie EM-Bronze.

Mit Sander Sagosen und Andy Schmid ragt bei beiden Nationen je ein Spieler deutlich aus dem Kollektiv heraus. Und beide Teamleader liessen ihre Klasse gleich im ersten Gruppenspiel aufblitzen. Sagosen war bei der 24:28-Niederlage gegen Frankreich mit 10 Toren Norwegens erfolgreichster Schütze. Schmid verbuchte gegen Österreich als bester Werfer der Nati 7 Treffer.

Sagosen gilt als der aktuell wohl beste Spieler der Welt, und Norwegens Vordringen in die Weltspitze wäre ohne den 25-jährigen Rückraumspieler schwer vorstellbar. Der fünffache Bundesliga-MVP Schmid wiederum kommt mit bereits 37 Jahren zu seinem WM-Debüt. Auch das sagt etwas aus über das handballerische Kräfteverhältnis zwischen der Schweiz und Norwegen aus.

Norwegen im «Schockzustand»

Allerdings missfällt Sagosen die Bubble im Hotel in Gizeh. Er fühle sich an den «Wilden Westen» erinnert, seine Mannschaft sei in einem «Schockzustand», berichtet er. Wieso? Weil im Hotel Menschen ohne Mundschutz ein und aus gehen und die Teams der WM-Teilnehmer beim Essen aufeinandertreffen.

Besser dürfte die Stimmung nach dem Startsieg im Schweizer Lager sein. Spieler und Staff wollen den spielfreien Freitag nutzen, um richtig in Ägypten anzukommen. Wegen der Corona-Pandemie wird sich das Geschehen dabei aber auf das Teamhotel und die Trainingshalle beschränken.

Wie viel den Schweizern die unverhoffte WM-Teilnahme bedeutet, verdeutlichte Nati-Trainer Suter nach dem Startsieg: «Das Spiel war eines, wenn nicht sogar das wichtigste Spiel für die Jungs und mich.» Kreisläufer Alen Milosevic attestierte danach dem Team das, was auch gegen Norwegen wieder gefragt sein wird: «Unglaublicher Wille und unfassbarer Kampfgeist».