Die Norwegerinnen gewinnen den Handball-WM-Final in Rotterdam (NED) gegen Deutschland 23:20.

Damit halten die Skandinavierinnen nun alle grossen Turnier-Titel: Sie sind Welt- und Europameisterinnen sowie Olympiasiegerinnen.

Deutschland erreicht mit Silber das beste WM-Ergebnis seit 32 Jahren.

Bis tief in die Schlussphase war der Ausgang des WM-Finals im niederländischen Rotterdam offen. In der 49. Minute stand es zwischen Underdog Deutschland und Norwegen 17:17. In den letzten Minuten hatten die Skandinavierinnen mit ihren herausragenden Einzelkönnerinnen – allen voran Welthandballerin Henny Reistad – aber die besseren Nerven.

Norwegen erzielte in den letzten 10 Minuten noch 6 Tore, während Deutschland 3 Mal traf. So jubelten am Schluss die Favoritinnen über den insgesamt 5. WM-Titel. Diesen holten sie sich nach der Finalniederlage gegen Frankreich vor zwei Jahren wieder zurück.

Norwegische Dominanz

Damit hält das beste Handball-Team der Gegenwart nun sämtliche grossen Titel. 2024 gewann Norwegen bereits die EM sowie das Olympia-Turnier. Am Sonntag kam das ersehnte WM-Gold dazu.