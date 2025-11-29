Die Schweizer Frauen-Nati gewinnt an der WM in Den Bosch (NED) auch ihre 2. Partie.

Gegen den Senegal setzt sich die Schweiz mit 25:24 durch.

Damit ist die Teilnahme an der WM-Hauptrunde Tatsache.

Die Schweizer Handballerinnen stehen bei ihrer WM-Premiere vorzeitig in der Hauptrunde. Nach dem 25:24 in Den Bosch (NED) gegen den Senegal kann die Equipe von Knut Ove Joa nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden. Im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn geht es am Montag um den Gruppensieg.

Schüpbachs Paraden und Tore vom Flügel

Der Sieg gegen den Senegal, der im Gegensatz zur Schweiz schon seine 3. WM spielt, war aber ein hartes Stück Arbeit. Rund eine Viertelstunde vor dem Ende war das Skore noch ausgeglichen. Doch dann setzten sich die Schweizerinnen entscheidend ab. Hinten hielt Goalie Lea Schüpbach gleich 3 Siebenmeter in Folge und vorne sorgten vor allem die Flügelspielerinnen Mia Emmenegger und Era Baumann (je 6 Treffer) für die entscheidenden Tore.

Zwar reduzierten die Westafrikanerinnen, welche viele Tore über die Kreisläuferinnen erzielten und ein unangenehmer, physischer Gegner waren, ein Viertore-Defizit bis auf einen Treffer, doch das 24:25 schossen sie erst 5 Sekunden vor dem Ende.

Vor der Pause harzte es

Dass es für die Schweizerinnen gegen den Senegal ein härteres Stück Arbeit werden würde als beim lockeren 34:9-Auftakterfolg gegen den Iran, war allen Beteiligten klar gewesen. Schliesslich hatte sich der Senegal im 1. WM-Spiel gegen Gruppenfavorit Ungarn achtbar geschlagen und nur 17:26 verloren.

Der Auftakt in die Partie verlief aus Schweizer Sicht denn auch nicht optimal. Nach 8 Minuten lag die Equipe Knut Ove Joa mit 2:4 im Hintertreffen. Zwar fanden die Schweizerinnen fortan besser in die Partie. Gleichwohl stand es nach 27 Minuten unentschieden (11:11) und zur Pause führte die Schweiz nur mit einem Treffer (14:13). Dank der Leistungssteigerung in den letzten 15 Minuten – nicht zuletzt in der Defensive – fuhr die Joa-Equipe aber den verdienten Sieg ein.

So geht es weiter

Dank dem Punktemaximum nach 2 Spielen stehen die Schweizerinnen vorzeitig in der WM-Hauptrunde und haben in dieser bereits 2 Punkte auf dem Konto.

Zum Abschluss der Gruppenphase spielen die Schweizerinnen am Montag gegen Ungarn. In diesem Duell geht es um den Gruppensieg und eine noch bessere Ausgangslage für die Hauptrunde. Denn die Punkte aus diesem Duell werden ebenfalls mitgenommen in die kommende Turnierphase. SRF überträgt die Partie ab 20:20 Uhr live.

Resultate