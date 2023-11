Am Vierländerturnier in Tunesien verliert die Schweiz auch die zweite Partie. Gegen Portugal setzt es ein 26:29 ab.

Legende: Es läuft noch nicht Bei Samuel Zehnder und seinen Kollegen. KEYSTONE/Ennio Leanza/ARCHIV

Nach der Auftaktniederlage gegen Tunesien blieb die erhoffte Steigerung der Schweiz am Vierländerturnier in Tunesien im 2. Spiel aus. Gegen Portugal, das ebenfalls mit einer überraschenden Niederlage gegen Österreich gestartet war, unterlagen die Schweizer mit 26:29.

Im Ferienort Hammamet hielt die Nati jedoch lange mit, lag zur Pause sogar noch mit 17:15 in Führung. Erst in der Schlussphase sorgten die Portugiesen dann für die entscheidende Differenz. Zwei Minuten vor Ende der Partie hatte es noch 26:26 gestanden, ehe nur noch die Gegner der Schweiz jubeln konnten. Als bester Schweizer Spieler wurde Goalie Nikola Portner ausgezeichnet.

Bester Werfer war Lukas Laube mit sechs Toren. Der Kreisläufer des TVB Stuttgart musste rund zehn Minuten vor Schluss mit Rot und der dritten Zweiminutenstrafe frühzeitig vom Feld.

EM-Vorbereitung

Am Samstag steht mit der Partie gegen Österreich noch der Abschluss für das Schweizer Team in Tunesien an. Das Vierländerturnier ist der Auftakt zur Vorbereitung auf die EM in Deutschland, die am 10. Januar im Düsseldorfer Fussballstadion mit dem Duell zwischen dem Gastgeber und der Schweiz eröffnet wird. Der tunesische Verband feiert derweil sein 70-jähriges Bestehen.