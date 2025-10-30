Die Schweizer erzielen von der 45. bis zur 56. Minute keinen Treffer und unterliegen auch im 9. Vergleich mit Kroatien.

Legende: An ihm lag es nicht Mathieu Seravalli, der Goalie des BSV Bern, zeigte gegen Kroatien 11 Paraden. Freshfocus/Benjamin Faes

Seit Kroatien 1991 unabhängig wurde, trafen die Schweizer Handballer 8 Mal auf den Balkan-Staat und kassierten 8 Niederlagen. Diese Serie konnte am Donnerstagabend in Gümligen im ersten von zwei Testspielen nicht beendet werden. Die Schweizer boten dem amtierenden Vize-Weltmeister im 9. Vergleich zwar 45 Minuten lang Paroli, verloren die Begegnung aber 26:29.

Nach dem 22:22 geht lange nichts mehr

44:44 zeigte die Matchuhr an, als Noam Leopold für die Nati zum 22:22 ausglich. Die Equipe von Andy Schmid durfte vom Coup träumen, aber es kam anders. Denn die Schweizer blieben geschlagene 11 Minuten ohne Torerfolg und liessen Kroatien davonziehen. Als Luka Maros in der 56. Minute endlich wieder für die Schweiz traf, war dies das 23:27 und die Partie vorentschieden.

Bei den Schweizern, die auf mehrere Leistungsträger verzichten mussten, waren Leopold und Maros mit je 6 Treffern die besten Torschützen. BSV-Bern-Keeper Mathieu Seravalli glänzte mit 11 Paraden. Der zweite Test gegen Kroatien findet am Samstag um 18:00 Uhr in Kriens statt.

