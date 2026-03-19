In einem Testspiel in Zadar muss sich die Equipe von Andy Schmid 26:34 geschlagen geben.

Legende: Wirds im zweiten Test besser? Andy Schmid und sein Team treffen am Samstag in Osijek noch einmal auf Kroatien. (Archivbild) Keystone/Philipp Schmidli

Das Schweizer Handball-Nationalteam hat das erste von zwei Testspielen gegen Kroatien verloren. In Zadar resultierte gegen den EM-Dritten ein 26:34.

An der Adriaküste trafen die Schweizer auf altbekannte Gesichter. Bereits im Herbst war Kroatien zweimal Gegner im Rahmen von Testspielen. Dabei gelang den Schweizern mit dem ersten Sieg über den WM-Zweiten von 2025 Historisches.

Nach der Pause zieht Kroatien davon

Am Donnerstag zeigte sich jedoch wieder ein ähnliches Bild wie an der EM in diesem Jahr, als die Schweiz vor knapp zwei Monaten in Malmö in der Hauptrunde nach gutem Start mit 24:28 unterlag. In Zadar blieb das aufgrund vieler Absenzen neu formierte Team von Andy Schmid chancenlos. Bis zur Pause (14:15) hielten die Schweizer gut mit, ehe der Favorit in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgte.

Am Samstag bietet sich den Schweizern in Osijek die Chance, es besser zu machen und Selbstvertrauen zu tanken für die bevorstehenden Aufgaben. Im Mai stehen mit den Playoffs gegen Italien die entscheidenden Partien in der WM-Qualifikation an.