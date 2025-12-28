Am Final-Four-Turnier in Kriens setzt sich der Favorit durch. Die Kadetten gewinnen gegen Pfadi Winterthur 29:26.

Im Cupfinal in der im Herbst neu eröffneten Pilatus Arena in Kriens lagen die Kadetten Schaffhausen nie im Rückstand. Beim Stand von 10:10 war die Partie in der 24. Minute zum letzten Mal ausgeglichen. Mit dem 20:21 kamen die Winterthurer eine Viertelstunde vor Schluss noch einmal bis auf ein Tor heran, danach schaukelte der Favorit den Sieg aber routiniert nach Hause. Vor knapp 2700 Zuschauern war der Isländer Odinn Rikhardsson mit elf Treffern aus zwölf Abschlüssen der mit Abstand beste Torschütze.

Die Kadetten sind der logische Sieger: In der Meisterschaft stehen sie nach 18 Runden bei 18 Siegen. Im Halbfinal des Final Four hatten sie am Samstag gegen St. Otmar St. Gallen den härteren Test zu bestehen als im Final am Sonntag. Beim 28:26-Erfolg hatten sie zur Pause noch im Rückstand gelegen.

St. Otmar sicherte sich mit einem 30:28-Sieg gegen den NLB-Klub Stans die Bronzemedaille.