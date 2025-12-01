Die Schweizer Handballerinnen unterliegen Ungarn an der WM in Den Bosch (NED) mit 25:32.

Dank einem starken Start führt das Team von Trainer Knut Ove Joa zur Pause noch.

Die bereits zuvor für die Hauptrunde qualifizierte Schweiz schliesst die Vorrunde auf Platz 2 ab.

Am Mittwoch startet sie gegen Japan in die 2. Turnierphase.

Das 18:17 zu Beginn der 2. Halbzeit war erst Ungarns 2. Führung in diesem Spiel (nach dem 1:0). Doch es sollte der Wendepunkt sein. Petra Vamos traf in dieser Phase zum Ausgleich und zur Führung und brachte ihr Team auf die Siegerstrasse.

Plötzlich drehten die favorisierten Magyarinnen auf, die Schweiz baute gleichzeitig ab. Ungarn zog kontinuierlich davon und sicherte sich am Ende den 32:25-Sieg. Nach dem Duell der bereits Qualifizierten steht auch fest, dass die Schweizerinnen hinter Ungarn als Gruppen-Zweite in die Hauptrunde einziehen.

Dominante 1. Halbzeit der Schweiz

Begonnen hatte das Team von Trainer Knut Ove Joa stark. Angeführt von einer überragenden Lea Schüpbach zwischen den Pfosten hielt die Schweiz die Favoritinnen stets in Schach. Zum 6:2 konnte gar ein 4-Tore-Vorsprung erspielt werden.

Zur Pause führten die Schweizerinnen immerhin noch 14:13. Doch gut 10 Minuten nach dem Seitenwechsel folgte dann die ungarische Wende – und diese resultierte in der 9. Pleite gegen Ungarn im 9. Spiel. Neben Schüpbach stach auch Tabea Schmid mit 12 Toren aus 15 Versuchen hervor.

Am frühen Abend hatte sich auch der Senegal als drittes Team in der Gruppe B dank einem 30:21 über den Iran für die nächste Runde qualifiziert.

So geht es weiter

Als zweitplatziertes Team nimmt die Schweiz 2 Punkte mit in die Hauptrunde, welche am Dienstag startet. Die Schweizerinnen absolvieren alle 3 Spiele in Rotterdam, und zwar wie folgt:

Mittwoch (15:30 Uhr )gegen Japan

Freitag (20:30 Uhr) gegen Dänemark

Sonntag (18:00 Uhr) gegen Rumänien

Jeweils die ersten zwei Teams der vier Hauptrundengruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals. Alle weiteren WM-Partien der Frauen-Nati zeigen wir live bei SRF.

Handball-WM