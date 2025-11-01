Das Team von Trainer Andy Schmid gewinnt in Kriens 30:28 und bezwingt den WM-Zweiten zum ersten Mal überhaupt.

Legende: Unbändige Freude Bei Nati-Trainer Andy Schmid (r.). KEYSTONE/Philipp Schmidli

In der ausverkauften Pilatus Arena überzeugten die Einheimischen praktisch während der gesamten Partie. Zwar kassierten die Schweizer nach dem 14:12 (25.) drei Tore in Serie zum 14:15 (29.) und lagen sie beim Stand von 17:19 (36.) zum einzigen Mal in dieser Partie mit zwei Toren in Rückstand. In der 49. Minute gingen sie dann aber mit 22:21 wieder in Führung, worauf sie nie mehr hinten lagen.

Nachdem die Kroaten mit dem 27:27 (58.) wieder ausgeglichen hatten, bewahrten die Schweizer die Ruhe und zogen dank Toren von Gino Steenaerts und Felix Aellen auf 29:27 (60.) davon. In der Folge brachten sie den ersten Sieg im 10. Duell mit den Kroaten ins Trockene.

Matchwinner Leopold

Einen grossen Anteil am Sieg hatte Linksaussen Noam Leopold, der zehn Tore erzielte, und dies bei bloss zwei Fehlversuchen. Goalie Mathieu Seravalli überzeugte mit zehn Paraden und einer Abwehrquote von 36 Prozent.

Die nächsten Länderspiele bestreiten die Schweizer vom 8. bis 10. Januar 2026 am Yellow Cup in Winterthur gegen die Ukraine, Bahrain und Nordmazedonien.

