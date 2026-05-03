Mit einem 3:0-«Sweep» über Pfadi Winterthur stösst Kriens-Luzern in den Handball-Playoff-Final vor.

Wie bereits in den letzten beiden Jahren machen Serienmeister Kadetten Schaffhausen und Kriens-Luzern den Titel im Schweizer Männer-Handball unter sich aus. Nachdem die Kadetten am Samstag gegen den BSV Bern die Halbfinal-Serie schnellstmöglich beendet hatten, zog Kriens-Luzern gegen Pfadi Winterthur nach.

Vor über 3000 Fans in der Pilatus-Arena gewannen die Zentralschweizer 35:29. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel der Best-of-5-Serie.

Kriens-Luzern übernahm von Anfang an die Initiative und lag während der gesamten Partie nie im Rückstand. Zur Pause stand es 18:15. In der Schlussphase glänzte Goalie Kévin Bonnefoi mit mehreren Paraden. Insgesamt wehrte er 13 von 38 Schüssen ab. Vorne sorgte Nationalspieler Luca Sigrist mit 16 Treffern für die Musik. Im 18. Heimspiel der Saison feierte Kriens-Luzern den 15. Sieg.

Start der Finalserie am 24. Mai

Mit Schaffhausen und Kriens-Luzern treffen im Final die beiden besten Mannschaften der Qualifikation aufeinander. Die Kadetten starten dabei mit dem Heimvorteil in die Serie, die aufgrund der WM-Qualifikationsspiele der Schweiz gegen Italien erst am 24. Mai beginnt.

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