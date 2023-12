Einen knappen Monat vor dem Beginn der Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gibt der Schweizer Nationalcoach Michael Suter ein erstes Aufgebot bekannt.

Legende: Bestreitet sein letztes Turnier als Aktiver Andy Schmid. KEYSTONE/Ennio Leanza

20 Spieler werden am 27. Dezember in Cham zu einem zweitägigen Trainingscamp zusammenkommen. Danach wird das Kader auf jene 18 Spieler reduziert, die vom 4. bis 6. Januar in Winterthur den Yellow Cup mit Partien gegen Rumänien, Bosnien-Herzegowina und Argentinien bestreiten. Bis zur Abreise nach Deutschland wird danach noch ein letzter Spieler aus dem Kader gestrichen.

Das vorläufige Aufgebot umfasst 11 Spieler aus der höchsten heimischen Liga und 9 aus der deutschen Bundesliga. Angeführt wird das Team von Captain Nikola Portner und dem NLA-MVP Andy Schmid von Kriens-Luzern.

Küttel fällt aus

Ein Fragezeichen steht noch hinter den Aufgeboten von Cédrie Tynowski und Nicolas Raemy, die noch einen medizinischen Check hinter sich bringen müssen. Fest steht seit dieser Woche der Ausfall des am Knie verletzten rechten Rückraumspielers Dimitrij Küttel.

Für die Schweiz beginnt die EM am 10. Januar in Düsseldorf vor der Rekordkulisse von 53'000 Zuschauern gegen Deutschland.

Der vorläufige EM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Felix Aellen (BSV Bern), Mehdi Ben Romdhane (Kadetten Schaffhausen), Max Gerbl (Hannover-Burgdorf), Leonard Grazioli (Hüttenberg), Michael Kusio (BSV Bern), Lukas Laube (Stuttgart), Marvin Lier (Kadetten Schaffhausen), Zoran Markovic (Kadetten Schaffhausen), Lukas Maros (Kadetten Schaffhausen), Lucas Meister (Magdeburg), Nicolas Raemy (Wacker Thun), Samuel Röthlisberger (Stuttgart), Lenny Rubin (Wetzlar), Jonas Schelker (Kriens-Luzern), Andy Schmid (Kriens-Luzern), Gino Steenaerts (Kriens-Luzern), Cédrie Tynowski (Winterthur), Manuel Zehnder (Eisenach), Samuel Zehnder (Lemgo Lippe)