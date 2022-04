Die Schweizerinnen haben bei der Auslosung für die EM vom November (4. bis 20.) eine erwartet schwierige Gruppe erwischt. Die aus Topf 4 gezogenen Handballerinnen treffen bei ihrer Premiere auf Norwegen, Ungarn und Kroatien.

Mit den Norwegerinnen bekommen sie es mit den Titelverteidigerinnen zu tun, Kroatien holte an der letzten Europameisterschaft die Bronzemedaille und auch Ungarn zählt zur erweiterten Weltspitze.

Alle Gruppenspiele in Ljubljana

Für die Schweiz ist es derweil die erste Teilnahme an einer EM, nachdem man sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert hatte und sich im März schliesslich die Qualifikation sicherte.

Die EM findet Ende Jahr in den Ländern Montenegro, Nordmazedonien und Slowenien statt. Da die Schweizerinnen in die Gruppe A gelost wurden, werden sie alle drei Vorrundenspiele in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana austragen. Auch der Spielplan steht bereits: