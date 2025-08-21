Thomas Zimmermann ist beim Handballklub Kriens-Luzern in der Hackordnung aufgestiegen. Er will ein starkes Team noch besser machen.

Der neue Chef beim HC Kriens-Luzern ist ein alter Bekannter: Thomas Zimmermann. Der mittlerweile 45-Jährige lancierte und beendete seine Handballerkarriere einst beim HCKL. Auf die kommende Saison hin ist er der starke Mann in der Innerschweiz.

Zuletzt war Zimmermann, genauso wie bei der Schweizer Nationalmannschaft, als Assistent engagiert. Obwohl er nun bei Kriens-Luzern die Nachfolge von Zeljko Musa antritt und das Zepter an der Seitenlinie schwingt, bleibt er bei der SHV-Auswahl die rechte Hand von Trainer Andy Schmid: «Das war meine Bedingung an Kriens-Luzern: dass ich weiter in der Nati Assistent sein kann.»

Legende: Will seine Equipe zu weiteren Erfolgen führen Thomas Zimmermann. Martin Meienberger/freshfocus

Das Team weiterentwickeln

Zimmermann übernimmt ein Siegerteam; die Zentralschweizer blicken auf ihre bis dato erfolgreichste Saison zurück. Der zweite Cupsieg der Klubgeschichte konnte genauso realisiert werden wie der Einzug in den Achtelfinal der European League. Nun soll's im selben Stil weitergehen.

«Meine Spielphilosophie hat sich ein bisschen geändert. Das muss ich dem Team vermitteln können. Ich bin schon sehr zufrieden, aber wir wollen die Entwicklung weiterführen», so Zimmermann.

Bald Einzug in die prachtvolle Pilatus-Arena

Besonders gut entwickelt hat sich zuletzt Youngster Luca Sigrist. Das europaweit begehrte Toptalent entschied sich aber dafür, vor dem Schritt ins Ausland noch eine Saison bei Kriens-Luzern anzuhängen. Mit ein Grund für seine Entscheidung ist die bald bezugsbereite Pilatus-Arena.

«In einer so professionellen Arena zu spielen, ist mega geil», sagt ein strahlender Sigrist. «Es ist die modernste der Schweiz und es ist eine viel bessere Bühne für unseren Sport – ich freue mich riesig.»

Bevor es ab dem 3. September für Kriens-Luzern erstmals in der Liga ernst gilt, bleibt dem Team noch etwas Zeit, um Zimmermanns taktische Pläne zu verinnerlichen.