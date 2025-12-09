 Zum Inhalt springen

Beim letzten WM-Spiel Tabea Schmid erleidet Kreuzbandriss

Die Schweizer Handballerin verletzt sich im WM-Hauptrundenspiel gegen Rumänien schwer. Nun ist die bittere Diagnose da.

09.12.2025, 19:07

Die Bilder am Sonntagabend liessen es bereits vermuten, nun herrscht Klarheit: Tabea Schmid hat sich im letzten Gruppenspiel der Schweiz an der Handball-WM in Rotterdam eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Wie der Verband am Dienstagabend informierte, erlitt die Kreisläuferin einen Kreuzbandriss sowie eine Innenbandverletzung und eine Meniskusquetschung.

Handballspielerin wird verletzt von zwei Betreuern gestützt.
Legende: Fällt monatelang aus Tabea Schmid. IMAGO / STEINSIEK.CH

Lange Ausfalldauer

Schmid war im abschliessenden WM-Spiel gegen Rumänien in der 37. Minute gefoult worden und knickte dabei schreiend mit dem rechten Knie ein. Sie musste unter Tränen in die Kabine begleitet werden.

Wie der Verband weiter schreibt, dürfte Schmid, die in der vergangenen Saison in Dänemark bei Esbjerg Toptorschützin der gesamten Liga war, neun bis zwölf Monate ausfallen.

