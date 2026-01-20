Im 3. EM-Gruppenspiel feiern die Schweizer Handballer in Oslo den 1. Sieg.

Die Equipe von Andy Schmid setzt sich gegen Montenegro gleich mit 43:26 durch.

Damit lebt der Traum von der Hauptrunde weiter – im Abendspiel muss jedoch Slowenien gegen die Färöer siegen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. So oder so ähnlich lautet das Schweizer Fazit nach dem 43:26-Erfolg im letzten EM-Gruppenspiel gegen Montenegro. Dank dem angestrebten Kantersieg kann die Mannschaft von Trainer Andy Schmid weiterhin vom Einzug in die EM-Hauptrunde träumen.

Die Nati hat aktuell gleich viele Punkte wie die Färöer-Inseln, gegen welche die Schweizer zum EM-Auftakt 28:28 gespielt hatten. Dank dem Kantersieg mit 17 Toren Unterschied gegen Montenegro weist die Nati das aktuell um einen Treffer bessere Torverhältnis auf als die Färinger. Damit ist die Ausgangslage vor dem Abendspiel zwischen Slowenien und den Färöer-Inseln klar: Gewinnen die Slowenen – egal mit wie vielen Toren Unterschied –, zieht die Schweiz in die Hauptrunde ein.

Seravalli zeigt die Halbzeit seines Lebens

Die Schweizer zeigten in Oslo gegen die bereits ausgeschiedenen Montenegriner von der 1. Minute an, dass sie noch an das Unmögliche glaubten. Bereits zur Pause lagen sie mit 6 Toren in Führung (22:16). Nach der Pause schlug dann die Stunde von Mathieu Seravalli, der ab der 24. Minute Nikola Portner im Tor ersetzte.

Der Keeper des BSV Bern zeigte Parade um Parade und brachte die Montenegriner reihenweise zur Verzweiflung. Am Ende hatte Seravalli 12 von 25 Schüssen abgewehrt. Seine Fangquote von 48 Prozent ist ein Weltklassewert.

Im Angriff zeigten sich die Schweizer variantenreich und stark im Eins-gegen-Eins. Rückraum-Shooter Lenny Rubin und Luca Sigrist waren mit je 10 Toren die Topskorer. Letzterer leistete sich in der ganzen Partie nur einen Fehlwurf.

So geht es weiter

Die Schweizer werden sich in Oslo das Abendspiel zu Gemüte führen und den Slowenen die Daumen drücken. Leistet der Olympia-Vierte von Paris die gewünschte Schützenhilfe in Form eines Sieges, geht es für die Nati ab Freitag in Malmö (SWE) in der Hauptrunde weiter. Ansonsten muss die Schweiz die Heimreise antreten.

Resultate