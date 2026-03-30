Ab kommendem Sommer ist Andy Schmid nicht mehr «nur» Nationaltrainer, sondern auch Coach von Kriens-Luzern.

Legende: Neue Aufgabe in der höchsten Schweizer Spielklasse Andy Schmid. Keystone/Philipp Schmidli

Am Freitag gab der Schweizerische Handball-Verband grünes Licht für ein mögliches Doppelmandat von Andy Schmid. Nun ist es offiziell: Der aktuelle Nati-Coach wird ab kommendem Sommer auch Trainer von Kriens-Luzern.

Beim NLA-Klub folgt Schmid auf Thomas Zimmermann. Kriens-Luzern und Zimmermann einigten sich bereits Ende Februar darauf, die gemeinsame Zusammenarbeit per Ende Saison zu beenden.

Nationalteam hat Prio

In seinem Schreiben erwähnt der SHV, er sei überzeugt, «dass zusätzliche tägliche Trainings- und Coaching-Erfahrungen (von Schmid, Anm. d. Red.) auf Klubstufe einen Mehrwert für das Nationalteam und mit Blick auf die Heim-Euro 2028 für den gesamten Schweizer Handball schaffen.»

Schmid, der seine aktive Spielerkarriere 2024 bei Kriens-Luzern beendet hatte, liess sich in der SHV-Meldung wie folgt zitieren: «Das Nationalteam und die Euro im eigenen Land haben für mich klare Priorität. Gleichzeitig freue ich mich auf den Alltag im Klub, auf viele sportliche Momente, welche mich als Person und Trainer weiterbringen werden.»