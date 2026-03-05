Die Schweizer Handball-Nati der Frauen unterliegt den Niederlanden in der EM-Quali in Kriens deutlich mit 21:39.

Nach einer ausgeglichenen Startphase ziehen die Gäste noch vor der Pause entscheidend davon.

Trotzdem befindet sich das Team von Knut Ove Joa weiterhin auf EM-Kurs.

Die Schweizerinnen müssen in der EM-Kampagne die 1. Niederlage verkraften. Gegen die Niederlande startete die Nati in der gut gefüllten Pilatus Arena in Kriens zwar gut. Nach mehreren starken Paraden von Torhüterin Lea Schüpbach konnte die Schweiz dank 3 Toren in Folge mit 6:4 in Führung gehen. Doch dann drehte der WM-Halbfinalist vom letzten Dezember nach einem frühen Timeout auf und liess der Schweiz keine Chance mehr.

Bis zur Pause erspielten sich die Niederländerinnen schon einen Vorsprung von 8 Toren (18:10). Nach dem Seitenwechsel kannte der Gruppenfavorit mit der Schweiz kein Pardon und setzte sich am Ende deutlich mit 39:21 durch.

Geglücktes Debüt für Frei

Ein Lichtblick aus Schweizer Sicht war die Debütantin Avril Mikkelsen Frei. Die in Norwegen engagierte Rückraumspielerin besitzt neben der norwegischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft und erzielte in ihrem 1. Länderspiel 4 Tore. Einzig Daphne Gautsche netzte für die Schweiz noch einmal mehr ein.

Symptomatisch für das Schweizer Spiel war allerdings eine Szene in der 44. Minute, als die 22-jährige Frei mit ihrem Abschluss am Pfosten scheiterte und Kelly Dulfer im Gegenzug ins verwaiste Schweizer Gehäuse zum 30:14 traf. Die 31-jährige Niederländerin war mit 6 Toren beste Skorerin der Partie.

EM-Chancen weiter gut

Die Schweiz besitzt trotz der Niederlage weiterhin beste Chancen für die Qualifikation auf die EM in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei. Dank den beiden Siegen zum Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina und Italien bleibt die Nati auf Platz 2 der Tabelle. Die ersten beiden jeder der 6 Gruppen und die 4 besten Dritten qualifizieren sich für die Endrunde im Dezember.

So geht's weiter

Bereits am Sonntag kommen die Schweizerinnen in Almere zur Chance auf Revanche. Auswärts dürfte das Unterfangen gegen die Niederlande aber nicht einfacher werden. Im April treffen die Schweizerinnen zum Abschluss der EM-Qualifikation dann auswärts auf Bosnien-Herzegowina und zuhause auf Italien.

EM-Qualifikation Handball