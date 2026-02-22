Der LC Brühl greift im Cupfinal nach dem 13. Titel. Die Zürcherinnen stehen derweil am Sonntag erstmals seit 2005 wieder im Endspiel.

Legende: Stehen sich im Cupfinal gegenüber Mia Kernatsch und Angelina Schläpfer. Keystone/Archiv

Der LC Brühl ist im Schweizer Frauen-Handball seit jeher das Mass der Dinge. 34 Meistertitel und 12 Cupsiege zählen zum eindrücklichen Palmarès der St. Gallerinnen. Am Sonntag bietet sich den amtierenden Meisterinnen im Cupfinal die Chance, die Titelsammlung um eine Trophäe zu erweitern.

Gegenüber steht Brühl in Winterthur GC Amicitia Zürich, das erstmals seit 2005 wieder den Cupfinal erreicht hat und die Tabelle der Swiss Premium League 1 aktuell knapp anführt. Die Zürcherinnen fallen besonders durch ihre starke Offensive auf – die mit fast 60 Treffern Abstand deutlich erfolgreichste der Liga. Unter den besten zehn Torschützinnen finden sich mit Leonie Aellen, Kerstin Kündig und Joline Erni gleich drei Spielerinnen von Amicitia.

Und GC darf sich gute Chancen auf den Titel ausrechnen. Auf dem Weg in den Final hat GC mit Yellow Winterthur und Titelverteidiger Spono Eagles nämlich bereits zwei SPL-Teams ausgeschaltet. Brühl musste derweil nur gegen unterklassige Teams antreten, zuletzt im Halbfinal gegen die eigene zweite Equipe.