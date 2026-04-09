Schon am Donnerstag können die Schweizer Handballerinnen das Ticket für die EM 2026 lösen.

2 Chancen auf die 3. EM-Endrunde in Folge für die Handballerinnen

Legende: Wann machen sie die EM-Quali klar? Die Schweizer Spielerinnen haben sich in eine hervorragende Ausgangslage manövriert. Keystone/Urs Flüeler

Dieser Tage entscheidet sich, ob die Handball-EM der Frauen im Dezember in Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und der Türkei mit den Schweizerinnen stattfindet. Es wäre für sie die 3. EM-Endrunde in Folge nach 2022 und 2024 (als Co-Gastgeberin). Im Vorjahr war die Equipe von Coach Knut Ove Joa zudem erstmals an einer WM dabei.

Die Quali-Chancen stehen sehr gut. In der Gruppe 2 belegt die Schweiz mit 4 Punkten Rang 2 hinter den überlegenen Niederländerinnen (8 Punkte). Die besten beiden Teams pro Gruppe fahren fix an die Endrunde. Die Frage ist weniger, ob sich die SHV-Auswahl das EM-Ticket sichert, sondern wann.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die EM-Quali-Spiele der Schweizerinnen zeigen wir Ihnen wie folgt: Am Donnerstag ab 19:50 Uhr auf SRF info: Bosnien-Herzegowina - Schweiz

Am Sonntag ab 17:50 Uhr auf SRF info: Schweiz - Italien Die Spiele gibt es wie gewohnt auch in der Sport App zu sehen.

Die Ausgangslage ist klar: Punkten die Schweizerinnen am Donnerstag in Bosnien-Herzegowina (2 Punkte) und gelingt Italien (2 Punkte) gleichentags gegen die Niederlande keine Sensation, ist die EM-Quali bereits fix. Sollte dies nicht eintreffen, könnte die Joa-Equipe am Sonntag in der fast ausverkauften Saalsporthalle in Zürich gegen die Italienerinnen alles klar machen.

Im Oktober schlug man Bosnien-Herzegowina mit 16 und Italien mit 12 Toren Unterschied.