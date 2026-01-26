Gastgeber Dänemark steht fix im EM-Halbfinal. Deutschland bleibt im Rennen, braucht dafür aber noch einen Punkt.

Legende: Immer wieder gestoppt Die deutschen Handballer. IMAGO / Eibner

Deutschlands Handballer haben den vorzeitigen Einzug in den EM-Halbfinal verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag Weltmeister Dänemark in Herning 26:31, hat ihr Schicksal im Kampf um den Halbfinal vor dem vierten und abschliessenden Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Frankreich aber weiter in der eigenen Hand.

Gastgeber Dänemark hingegen steht nun fix im Halbfinal. Am Ende war es aber vor allem Dänen-Keeper Emil Nielsen, der das hochklassige Duell zugunsten des Favoriten entschied.

Frankreich verliert

Die Franzosen hatten zuvor überraschend mit 32:36 gegen Spanien verloren. Der Titelverteidiger muss damit am Mittwoch gewinnen, während den Deutschen ein Unentschieden reicht.

Portugal und Norwegen haben sich am Nachmittag mit einem 35:35-Remis gegenseitig aus dem Rennen für eine Halbfinal-Teilnahme genommen.

Resultate & Tabelle