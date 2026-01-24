Legende: Sieg in ausverkaufter Arena Dänemark setzt sich gegen Spanien durch. imago images/Maximilian Koch

Topfavorit Dänemark hat auch im 2. Spiel der Hauptrunde einen souveränen Sieg eingefahren. Der Olympiasieger und Weltmeister, der seit 14 Jahren auf einen EM-Titel wartet, besiegte Spanien 36:31 (16:14) und machte im Hexenkessel von Herning (15'000 Zuschauende) den nächsten Schritt Richtung Halbfinal. Beim Stand von 17:17 kurz nach dem Seitenwechsel reichte den Dänen ein Zwischenspurt, um gegen die Iberer entscheidend davonziehen zu können.

Zwei Tage nach der Niederlage gegen Dänemark rehabilitierte sich Frankreich und schlug Portugal in einem spektakulären Spiel mit 46:38 (28:15) – nie zuvor fielen so viele Tore (84) in einem EM-Spiel. Zudem stellten die Titelverteidiger einen Rekord für die meisten Treffer in einer Halbzeit auf (28). Frankreich und Dänemark haben je 4 Punkte auf dem Konto. Mit einem Sieg am Abend gegen Norwegen kann Deutschland die Tabellenführung wieder übernehmen.

