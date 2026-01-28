Deutschlands Handballer kämpfen um die erste EM-Medaille seit dem Titel 2016. Das DHB-Team setzte sich gegen Frankreich verdient mit 38:34 durch. Besonders Juri Knorr glänzte, ihm gelangen 10 Treffer. Schon ein Unentschieden hätte Deutschland gereicht, um weiterzukommen. Der Titelverteidiger hingegen hätte einen Sieg gebraucht, um in der Hauptgruppe 1 nebst Dänemark in die Halbfinals einzuziehen.

10'850 Zuschauer sahen in Herning eine spannende Startphase bis zum 7:7. Dann setzte sich das Team von Alfred Gislason mit 4 Toren ab. Zur Halbzeit stand es 19:15 für Deutschland. 7 Minuten vor Schluss kam Frankreich noch einmal bis auf ein Tor heran, doch die deutsche Equipe, die im Halbfinal auf Island oder Kroatien trifft, bewahrte die Nerven.

Resultate & Tabelle