In der Hauptrunde der Handball-EM fährt Dänemark wie Deutschland einen knappen Sieg ein, Spanien unterliegt Norwegen.

Legende: Jubeln mit den heimischen Fans Die siegreichen Dänen. Imago/Maximilian Koch

In einer umkämpften Partie zwischen Olympiasieger Dänemark und Titelverteidiger Frankreich setzten sich die dänischen Handballer in Herning knapp mit 32:29 durch. Angeführt vom einmal mehr starken Mathias Gidsel (mit 9 Toren bester Skorer) kam der EM-Gastgeber im Gigantenduell von einem Halbzeit-Rückstand (11:12) und später von einem 24:26 zurück. Bis zum Schlussresultat führte nie ein Team mit mehr als 2 Toren Vorsprung.

Spanien verlor derweil einen ähnlichen Krimi. Der Europameister von 2018 und 2020 unterlag Norwegen mit 34:35. Im 3. Spiel der Gruppe I schlug Deutschland Portugal mit 32:30 und führt die Tabelle mit 4 Punkten an.

Spanien nun gefordert

Dahinter folgen mit jeweils 2 Zählern die restlichen Konkurrenten bis auf Spanien, das noch punktlos ist. Die Iberer haben damit denkbar schlechte Karten im Kampf um den Halbfinal, den nur die beiden besten Teams erreichen. Je 3 Spiele stehen noch aus.

Die Schweiz in der Gruppe II greift am Freitag gegen Ungarn (ab 17:40 Uhr, live SRF info) in die Hauptrunde ein.

Resultate