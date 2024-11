Am Freitag ertönt für die Schweizerinnen endlich der Startschuss zur heimischen Handball-EM. Die Akteurinnen des Co-Gastgebers befinden unisono: Ihn wird sich eine Kulisse bieten, wie sie es noch nie erlebt haben. Den Auftakt in der voraussichtlich sehr gut gefüllten St. Jakobshalle – bis Montag waren für die Vorrundenspiel in Basel 21'000 Tickets abgesetzt worden – bestreitet die Schweiz gegen die Färöer.

Alle Spiele der Schweizerinnen live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Fr. 29.11. Schweiz – Färöer

17:45 Uhr, SRF zwei

17:45 Uhr, SRF zwei So. 1.12. Schweiz – Dänemark

17:50 Uhr, SRF info

17:50 Uhr, SRF info Di. 3.12. Schweiz - Kroatien

20:10 Uhr, SRF zwei



Legende: Geht ihr Plan auf? Nationaltrainer Knut Ove Joa (links) und Assistentin Vroni Keller am Tag vor dem EM-Start. Keystone/Georgios Kefalas

Kerstin Kündig kann nicht verhehlen, dass sich in die immense Vorfreude auch etwas Nervosität mischt: «Letzte Woche in Schaffhausen war die Anspannung noch nicht so schlimm wie erwartet. Seit wir in Basel sind ist sie da, man kennt gefühlt alle. Die Medien sind hier, man trainiert in der Halle, in der man auch spielt.» Die Kapitänin, die rechtzeitig von einer Knieverletzung genesen ist, blickt optimistisch voraus. Die Vorbereitung sei «sehr intensiv gewesen». Jetzt laute das Motto, «das, was man kann, auf die Platte zu bringen».

03:33 Video Kündig: «Es geht jetzt darum, das, was man kann, auf die Platte zu bringen» Aus Sport-Clip vom 28.11.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 33 Sekunden.

Die Färingerinnen erwartet Kündig zwar schnell und individuell stark besetzt. Und doch: «Wenn jede ihren Teil beisteuert, müssen wir nicht einmal über uns hinauswachsen.» Die Hoffnung sei, sich so in Positionen zu bringen, dass man «einfache Tore» erzielen könne. Schlüsselpositionen hätten natürlich auch die Torhüterinnen inne.

Eine dieser Torhüterinnen ist Lea Schüpbach. Sie warnt davor, die Gegnerinnen zu unterschätzen: «Es sind eher kleine Spielerinnen, die viel wühlen. Ich stelle mich auf ein enges Spiel mit knappem Resultat ein.»

01:24 Video Schüpbach: «Wir haben alle noch nie vor so vielen Leuten gespielt» Aus Sport-Clip vom 28.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Das Schaufenster EM nutzen will Tabea Schmid. Die erst 21-jährige Kreisläuferin gesteht: «Daran zu denken, wie viele Leute kommen werden, macht mich schon nervös. Man versucht, das zu visualisieren, aber richtig darauf vorbereiten kann man sich nicht.» Die in Kopenhagen engagierte Nachwuchshoffnung erwartet gleich zu Beginn einen harten Kampf gegen die Färöer: «Sie werden bis zum Schluss kämpfen. Das liegt in ihrer Mentalität.»

01:32 Video Schmid: «Es liegt in ihrer Mentalität bis zum Schluss zu kämpfen» Aus Sport-Clip vom 28.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Gar nicht zu sehr auf die Gegnerinnen zu fokussieren lautet die Anweisung von Trainer Knut Ove Joa: «Es ist wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, wie wir agieren wollen, dass wir unseren Matchplan einhalten.»

In einer schwierigen Gruppe mit Dänemark und Kroatien ist ein erfolgreicher Auftakt gegen die Färöer von eminenter Wichtigkeit. Und er dürfte die einmalige Kulisse in der St. Jakobshalle zum unvergesslichen Tollhaus machen.

