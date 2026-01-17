Nicht nur Favoritensiege in der Vorrunde: Die Deutschen unterliegen überraschend Serbien und müssen zittern.

Legende: Bleiben an der EM ungeschlagen Die Spanier. IMAGO/Maximilian Koch

Spaniens Handballer feierten bei der EM den 2. Sieg im 2. Spiel. Der zweifache Europameister setzte sich mit 30:25 gegen Österreich durch. Spanien hatte in der 1. Halbzeit den Grundstein für den Erfolg gelegt. Zur Pause betrug der Vorsprung sieben Treffer.

Auch Titelverteidiger Frankreich steht nach einem Kantersieg vor dem Einzug in die Hauptrunde und stellte dabei einen Rekord auf. Das Team um Superstar Dika Mem gewann mit 46:26 gegen die Ukraine – so viele Tore hatte eine Mannschaft noch nie in einem EM-Spiel geworfen. Zudem egalisierten die Franzosen mit 20 Toren Vorsprung den höchsten Sieg bei einer Endrunde.

Kroatien müht sich zum Sieg – Deutschland verliert

Kroatien verhinderte derweil nur mit Mühe einen denkwürdigen Fehlstart in das Turnier. Der Vizeweltmeister gewann mit 32:29 gegen Aussenseiter Georgien, der bis zur 49. Minute noch in Führung gelegen hatte.

Einen Dämpfer gab es für die Deutschen, die ihr 2. Gruppenspiel gegen Serbien mit 27:30 verloren. Nun brauchen sie zum Abschluss gegen Spanien einen Sieg, um nicht vorzeitig auszuscheiden.

Handball-EM