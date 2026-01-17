Handball-EM

Favoritensiege in der Vorrunde: Die einen mit mehr Mühe, als ihnen lieb ist.

Legende: Bleiben an der EM ungeschlagen Die Spanier. IMAGO/Maximilian Koch

Spaniens Handballer feierten bei der EM den 2. Sieg im 2. Spiel. Der zweifache Europameister setzte sich in Herning (DEN) mit 30:25 gegen Österreich durch. Spanien legte in der 1. Halbzeit den Grundstein für den Erfolg. Zur Pause betrug der Vorsprung bereits sieben Treffer.

Auch Titelverteidiger Frankreich steht nach einem Kantersieg vor dem Einzug in die Hauptrunde und stellte dabei einen Rekord auf. Das Team um Superstar Dika Mem gewann in Oslo (NOR) mühelos mit 46:26 gegen die Ukraine – so viele Tore hatte eine Mannschaft noch nie in einem EM-Spiel geworfen. Zudem egalisierten die Franzosen mit 20 Toren Vorsprung den höchsten Sieg bei einer Endrunde.

Kroatien müht sich zum Sieg

Kroatien verhinderte derweil nur mit Mühe einen denkwürdigen Fehlstart in das Turnier. Im schwedischen Malmö gewann der Vizeweltmeister mit 32:29 gegen Aussenseiter Georgien, der bis zur 49. Minute noch in Führung gelegen hatte.

