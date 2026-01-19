Die deutschen Handballer haben ihr entscheidendes Vorrundenspiel gegen Spanien gewonnen und stehen in der Hauptrunde.

Legende: Grosser Jubel Bei Lukas Mertens und Johannes Golla. IMAGO / Kessler-Sportfotografie

Deutschland hat im «Endspiel» von Herning die Nerven bewahrt und ist in die EM-Hauptrunde gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason gewann dank einer leidenschaftlichen Vorstellung gegen Spanien mit 34:32 und hat als Sieger der Gruppe A plötzlich wieder alle Chancen: Statt die Heimfahrt anzutreten, startet das deutsche Team mit der optimalen Ausbeute von 2:0 Punkten in die zweite Turnierphase. Spanien kommt derweil als Gruppenzweiter weiter.

Am Samstag hatten die Deutschen gegen Serbien überraschend mit 27:30 verloren und damit einen Rückschlag eingesteckt. Die Serben vergaben ihre Chance auf das Weiterkommen am Montagabend mit einer knappen Niederlage gegen Österreich.

Auch Frankreich weiter

Frankreich schlug Norwegen in der Gruppe C mit 38:34 und steht damit mit einer makellosen Bilanz in der Hauptrunde. Bereits vor der Partie war klar, dass beide Teams weiterkommen würden.

In der Gruppe E haben sich Kroatien (35:29 gegen die Niederlande) und Schweden (38:29 gegen Georgien) das Hauptrunden-Ticket gesichert.

