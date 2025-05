Die Playoff-Finalserie im Schweizer Spitzenhandball der Frauen (SPL 1) zwischen Brühl St. Gallen und den Spono Eagles könnte ein schnelles Ende nehmen.

Denn die Ostschweizer Titelverteidigerinnen führen nach dem 34:30-Auswärtssieg am Samstag im Luzernischen bereits mit 2:0 Siegen und haben eine Hand am Pokal.

Die Luzernerinnen haben sich einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht für die allererste Heim-Niederlage in der Saison 2024/25 – dies nach zuvor 13 geglückten Anläufen in der laufenden Meisterschaft. Ausgerechnet zum Auftakt des Playoff-Finals vor eigenem Anhang unterlag die Equipe von Trainer Urs Mühlethaler mit 30:34.

Schon zur Pause hatten die Spono Eagles in Rücklage gelegen. Das 15:18 liess sich gegen stark aufspielende Gäste nicht mehr korrigieren.

Vor den Playoffs noch gleichauf gelegen

Entsprechend bestätigten die Ostschweizerinnen ihren ersten Sieg (29:27) drei Tage zuvor und erhöhten im Titel-Duell dank diesem schnellen Break bereits auf 2:0. Es fehlt noch ein einziger Sieg zum möglichen Triple für die Dominatorinnen im Schweizer Handball – es wäre dies der 34. Meisterpokal.

Nach Qualifikation und Finalrunde war dieser Leistungsunterschied noch nicht wirklich absehbar. Denn die beiden Teams hatten das exakt gleiche Punkte-Total ergattert.

So geht es im Titelrennen weiter – auch die Männer greifen ein

Die Best-of-five-Serie findet am Mittwoch in der Ostschweiz ihre Fortsetzung. Die Übertragung der Partie LC Brühl vs. Spono Nottwil figuriert ab 18:05 Uhr im SRF-Programm und wird voraussichtlich im TV auf SRF zwei gezeigt, sicher aber im Stream inkl. Ticker in der Sport App und auf unserer Webseite.

Bereits am Sonntag wird die Meister-Entscheidung im NLA-Handball der Männer lanciert. Akt 1 zwischen Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen und dem BSV Bern zeigen wir ab 16:50 Uhr im SRF-Livestream.

