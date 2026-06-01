Legende: Bejubelte ausgelassen den 1. deutschen Meistertitel Nuria Bucher. Imago/Eibner

Am Sonntagabend haben zwei Aarauer Aushängeschilder des Schweizer Handballs unterschiedliche Gefühlswelten erlebt. Während Nuria Bucher mit der HSG Blomberg-Lippe die deutsche Meisterschaft feiern konnte, musste sich Lukas Laube im Endspiel der European League denkbar knapp geschlagen geben.

Bucher und Laube treffen

Für Blomberg-Lippe war es der 1. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die Schweizer Nationalspielerin Bucher trug im entscheidenden 3. Spiel des Playoff-Finals gegen Borussia Dortmund einen Treffer zum 30:26-Sieg bei. Für die 21-jährige Rückraumspielerin war es das 1. Tor in der Final-Serie, in welcher Blomberg-Lippe nach der 1. Begegnung noch zurückgelegen hatte.

Nur ein einziges Duell gab es im Final der European League bei den Männern, in welchem sich Lukas Laubes THW Kiel mit Melsungen mass. Zu Laubes Unglück unterlag der bereits 4-fache Gewinner dem Bundesliga-Konkurrenten in Hamburg vor über 12'000 Fans mit 23:24. Kreisläufer Laube verwertete seine beiden Würfe, konnte die Niederlage aber nicht abwenden.