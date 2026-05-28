Der LC Brühl bezwingt GC Amicitia im 4. Spiel des Playoff-Finals mit 24:22 und gleicht die Serie zum 2:2 aus.

Die St. Gallerinnen setzen sich zuhause schon früh ab und müssen gegen den Quali-Sieger nur am Schluss kurz zittern.

Das entscheidende 5. Spiel um die Meisterschaft findet am Sonntag um 17:00 Uhr in der Zürcher Saalsporthalle statt.

Brühl hat im letzten Heimspiel der Saison eine eindrückliche Reaktion auf die 24:32-Pleite in Zürich vom Samstag gezeigt. Die St. Gallerinnen gingen in der Turnhalle Kreuzbleiche nach 10 Minuten durch die starke Ursina Schnider (6 Tore) mit 5:4 in Führung und liessen die Gäste aus Zürich bis zum Schluss nie mehr ausgleichen.

Bis zur Pause bauten die Gastgeberinnen, bei denen die Wechsel im Vergleich zu Spiel 3 hervorragend funktionierten, auf 17:11 aus. Unter anderen konnte sich die neue Torfrau Denise Kaufmann mit 13 Paraden auszeichnen.

Kurzes Zittern zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die St. Gallerinnen den Vorsprung lange souverän. Erst kurz vor Schluss sorgten die Zürcherinnen nochmals für etwas Spannung, da Brühl offensiv plötzlich kaum mehr Akzente setzen konnte. In der 57. Minute kam GC, nachdem es 20 Minuten zuvor noch mit 8 Toren zurückgelegen hatte, nochmals auf 22:24 heran.

Kaufmann hielt dem Druck aber stand und parierte die letzten beiden Abschlüsse des Quali-Siegers. So jubelten die Titelverteidigerinnen am Ende, obwohl sie in den letzten knapp 8 Minuten kein Tor mehr erzielten und in der 2. Halbzeit insgesamt nur 7 Mal einnetzten. Beste Werferin bei den «Grün-Weissen» war Nationalspielerin Malin Altherr mit 8 Treffern. Bei den Gästen war Mailee Winterberg als beste Werferin 6 Mal erfolgreich.

So geht's weiter

Am Sonntag kommt es in der Saalsporthalle in Zürich zum finalen Showdown der Saison. Im entscheidenden 5. Spiel geht es für Brühl um den 35. Meistertitel der Klubgeschichte und den 4. in Serie. Amicitia peilt derweil den 1. Meistertitel seit der Fusion mit GC im Jahr 2010 an. Ab 17:00 Uhr geht's um den Pokal, bei SRF können Sie das Spiel wie gewohnt live verfolgen.

Playoff-Final der Frauen