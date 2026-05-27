Break bestätigt: Nach dem 37:33 in Spiel 1 in Schaffhausen gewann Kriens-Luzern zuhause auch das 2. Aufeinandertreffen mit den Kadetten im Playoff-Final. Damit fehlt den Innerschweizern noch 1 Erfolg zum Gewinn des 1. Meistertitels der Klubgeschichte. In den bisherigen beiden Playoff-Finals 2023 und 2024 war Kriens-Luzern noch an den Kadetten gescheitert.

Spiel 2 war lange eine sehr enge Angelegenheit. Erst in der 39. Minute konnte sich erstmals ein Team einen 3-Tore-Vorsprung erarbeiten. Bezeichnenderweise war es Kreisläufer Marin Sipic, der den Treffer zum 27:24 erzielte. Der Kroate war mit 12 Treffern Toptorschütze seines Teams, knapp vor Luca Sigrist (11).

Die Kadetten, die sich mit diversen technischen Fehlern und Zeitstrafen das Leben selber schwer machten, kämpften sich in der Folge noch einmal auf 2 Tore heran (29:31), näher kamen sie dem Heimteam aber nicht mehr. Spätestens mit dem 34:29 von Sigrist vom 7-Meter-Punkt gut 10 Minuten vor Schluss war der Widerstand der Gäste gebrochen. Kriens-Luzern verwaltete den Vorsprung in der Folge souverän und gewann schliesslich 41:36.

So geht es weiter

Somit steht Qualifikationssieger Kadetten bereits mit dem Rücken zur Wand. Spiel 3 findet am Samstag in Schaffhausen statt. Anpfiff ist um 18:00 Uhr, Sie können die Partie live bei SRF mitverfolgen.

Resultate