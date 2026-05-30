Kriens-Luzern entscheidet das 3. Spiel im Playoff-Final bei den Kadetten Schaffhausen mit 39:33 für sich.

Damit sind die Innerschweizer dank einem 3:0 in der Serie erstmals Schweizer Meister.

Für die entscheidende Differenz sorgen die Luzerner erst in der Schlussphase.

Bis zur 54. Minute stand das Spiel in der BBC Arena noch auf Messers Schneide. Nach einem wilden Hin und Her setzte Kriens-Luzern beim Stand von 32:32 zum entscheidenden Lauf an. Während die Schaffhauser in der Offensive zur Unzeit eine Abschlussschwäche einzogen, zeigten sich die Gäste höchst effizient. Dank 6 Toren in Folge stellte man auf 38:32 und entschied die Partie.

In den Schlusssekunden konnten die Spieler und die mitgereisten Fans bereits jubeln. Der 1. Meistertitel der Klubgeschichte war dank einem 39:33 und dem damit verbundenen 3:0 in der Finalserie Tatsache. Die Kadetten Schaffhausen landeten nach zuvor 4 Meistertiteln in Folge auf dem Boden der Realität.

Torreiche 1. Halbzeit

In einer äusserst ausgeglichenen und torreichen Startphase hatte es bereits nach gut 12 Minuten 10:10 gestanden, wobei die Differenz nie mehr als ein Tor betrug. In der Folge waren es die Gäste, die sich als erstes etwas absetzen konnten. Bis zum Pausenpfiff kamen die Munotstädter aber wieder auf 20:21 heran und nach dem Seitenwechsel schien die Partie auf die Seite der Hausherren zu kippen.

Der Serienmeister kam frischer aus der Pause, netzte zu Beginn der 2. Halbzeit 3 Mal ein und legte mit 23:21 vor. Angeführt vom überragenden Luka Maros (14 Treffer) führte der Qualifikationssieger bis zur 52. Minute, ehe das Schlussfurioso des neuen Schweizer Meisters folgte. Bei den Luzernern war Marin Sipic der überragende Akteur. Der Kroate verwandelte 11 seiner 12 Würfe.

Playoff-Final