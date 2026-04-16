Die Berner setzen sich in der Viertelfinal-Serie gegen Wacker Thun mit 3:0 durch, womit es zur Finalreprise kommt.

Nach den Kadetten Schaffhausen und dem HC Kriens-Luzern löst der BSV Bern das dritte Halbfinal-Ticket der Playoffs in der höchsten Schweizer Handball-Liga. Der Quali-Vierte setzte sich gegen Wacker Thun (5.) nach drei Spielen durch.

Auf dem Papier sieht ein 3:0 in einer «Best of Five»-Serie klar aus. Allerdings ging es in den Spielen eng zu und her. (31:27, 37:36 n.V.). So auch im jüngsten, entscheidenden Sieg der Berner. Nach 47 gespielten Minuten lag das Heimteam aus Bern mit zwei Längen in Führung. In der Schlussphase schwächten sich die Gäste mit mehreren Strafen selber, womit eine Wende nicht gelingen wollte. Am Ende gewann das Heimteam 34:29.

Neuauflage des Finals

Im Halbfinal trifft der BSV Bern auf die Kadetten Schaffhausen – es ist die Neuauflage des letztjährigen Finals. Damit steht nur noch ein Halbfinalist aus. Pfadi Winterthur stellte in der Serie dank eines 32:24-Siegs gegen den TSV St. Otmar St. Gallen auf 2:1 und braucht damit noch einen Sieg.

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