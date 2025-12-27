Die Kadetten Schaffhausen setzen sich im Cup-Halbfinal nicht ohne Probleme gegen St. Otmar durch. Pfadi schlägt Stans.

Legende: Durfte nach hartem Kampf jubeln Der Schaffhauser Marvin Lier (Archivbild). Freshfocus/Benjamin Faes

Am Sonntagabend stehen sich im Handball-Cupfinal in Kriens wie erwartet die Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur gegenüber.

Die Kadetten mussten im Halbfinal am Samstag gegen St. Otmar St. Gallen hart darum kämpfen, ihre reine Weste auf nationaler Ebene zu bewahren. In der NLA sind die Schaffhauser nach 18 Runden mit 18 Siegen noch makellos. Gegen St. Otmar lagen sie zur Pause 15:16 im Hintertreffen, drehten die Partie aber und gewannen noch 28:26.

Pfadi erfüllt die Pflicht

Klarer war der andere Halbfinal, auch wenn sich der letzte verbliebene NLB-Klub Stans achtbar schlug. Bei Halbzeit führte Pfadi Winterthur nur mit zwei Toren Vorsprung, am Ende schwang es aber 34:25 obenaus.

Der Final in der diesen Herbst neu eröffneten Pilatus Arena in Kriens findet am Sonntag um 18:00 Uhr statt. Nicht zum erhofften Heimauftritt kommt der Titelverteidiger Kriens-Luzern, der bereits im Viertelfinal scheiterte.