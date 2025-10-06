Die St. Gallerin lebt im dänischen Esbjerg ihren Traum. Und sie strebt nach mehr: «Ich kann noch viel verbessern.»

Handballspielen in der Weltspitze: Seit Ende August ist das für Tabea Schmid Realität. Die Schweizer Nationalspielerin steht für den dänischen Rekordmeister Esbjerg auf dem Feld. Ein Team, das zu den besten Europas gehört.

«Es ist ein Riesen-Traum, der in Erfüllung ging», sagt Schmid über ihren Transfer. «Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt.» Mittlerweile fühlt sich die 22-jährige St. Gallerin pudelwohl. «Ich habe mich mega schnell im Team eingefunden und bekomme Spielzeit. Es läuft momentan sehr gut. Ich kann viele Tore schiessen und erhalte viel Support.»

Mit Mia Emmenegger Skirennen schauen

In den letzten beiden Saisons war Schmid in Kopenhagen engagiert, entsprechend gut kann sie sich auf Dänisch verständigen. «Ich verstehe alles und kann unterdessen auch sprechen», erklärt sie gegenüber SRF. Neben ihrer Tätigkeit auf dem Feld studiert sie online Pädagogik.

In Esbjerg spielt Schmid mit Nati-Teamkollegin Mia Emmenegger zusammen. «Das ist sehr schön», konstatiert Schmid. «Wir können uns auf Schweizerdeutsch unterhalten und haben auch schon zusammen das Umfeld von Esbjerg erkundet. Und wir haben schon abgemacht, dass wir im Winter zusammen Skirennen schauen werden.»

Zufrieden und ehrgeizig

Obwohl Schmid in der Weltspitze angekommen ist, bleibt die Kreisläuferin auf dem Boden: «Ich sehe noch sehr viele Dinge, die ich verbessern kann. Das braucht es auch, sonst wäre es ja langweilig.»

Der Saisonstart ist Schmid mit Esbjerg geglückt: Vier Siege und ein Unentschieden stehen in der dänischen Liga zu Buche. Die Ziele der Ostschweizerin sind hoch – sowohl national als auch europäisch: «Es ist mir fast ein bisschen unwohl zu sagen, dass ich bei meinem ersten Versuch gleich die Champions League gewinnen will. Und in der Liga ist das Ziel auch klar: Wir wollen die Meisterschaft gewinnen.»