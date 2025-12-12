Deutschland qualifiziert sich mit einem 29:23-Sieg gegen Frankreich für den Final der Handball-WM. Dort wartet am Sonntag Norwegen.

Legende: Greifen nach WM-Gold Deutschlands Handballerinnen. IMAGO / Bildbyran

Deutschlands Handballerinnen haben überraschend den WM-Final erreicht. Das Team von Trainer Markus Gaugisch bezwang Titelverteidiger Frankreich im Halbfinal von Rotterdam 29:23 (15:12) und greift nun nach dem zweiten WM-Titel überhaupt nach dem Wunder von Oslo 1993.

Captain Antje Döll (9 Tore) war am Freitagabend in der Ahoy Arena die beste Schützin der DHB-Auswahl. Auch Torhüterin Katharina Filter war mit etlichen Paraden eine der gefeierten Matchwinnerinen. Es war der erste Pflichtspielsieg für die deutschen Handballerinnen gegen Frankreich seit der WM 2005.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Final der Handball-WM am Sonntag ab 17:20 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App oder im Web.

Am Sonntag wartet im Final Olympiasieger Norwegen auf die Deutschen. Die Skandinavierinnen setzten sich im zweiten Halbfinal klar mit 35:25 gegen Co.-Gastgeber Niederlande durch. Norwegen steht zum dritten Mal in Folge in einem WM-Final. 2021 gab es Gold, vor zwei Jahren unterlag man Frankreich.