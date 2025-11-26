Die Schweizer Frauen wollen an der Handball-WM in Deutschland und den Niederlanden für Furore sorgen. In der SRF-Rubrik «Mini Position» erklären die Teamstützen Lea Schüpbach, Daphne Gautschi, Mia Emmenegger, Tabea Schmid und Kerstin Kündig die Besonderheiten der ihnen zugedachten Rollen.
Handball-WM: «Mini Position» Von der unerschrockenen Torfrau bis zur wuchtigen Kreisläuferin
Wer nimmt auf dem Feld welche Rolle ein? Die Spielerinnen der Handball-Nati erklären ihre jeweilige Position.
SRF zwei, «Sportflash», 19.11.2025, 20:00 Uhr ; SRF