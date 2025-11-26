Inhalt

Handball-WM: «Mini Position» - Von der unerschrockenen Torfrau bis zur wuchtigen Kreisläuferin Wer nimmt auf dem Feld welche Rolle ein? Die Spielerinnen der Handball-Nati erklären ihre jeweilige Position.

Die Schweizer Frauen wollen an der Handball-WM in Deutschland und den Niederlanden für Furore sorgen. In der SRF-Rubrik «Mini Position» erklären die Teamstützen Lea Schüpbach, Daphne Gautschi, Mia Emmenegger, Tabea Schmid und Kerstin Kündig die Besonderheiten der ihnen zugedachten Rollen.

