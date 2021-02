Die Kadetten gewinnen in der European League gegen Trimo Trebnje dank einer Leistungssteigerung in der 2. Hälfte mit 24:21.

In der European League

Die Kadetten bewiesen in der heimischen BBC-Arena Moral: In der ersten Halbzeit hatten die Schaffhauser gegen den Gegner aus Slowenien zwischenzeitlich schon mit 3 Toren geführt, ehe Trebnje aufdrehte und bis zur Pause mit 12:10 in Führung ging.

Nach der Pause lenkte der Tabellendritte der NLA die Partie wieder in die gewünschte Bahn. Innert 12 Minuten drehten die Schaffhauser den Rückstand wieder in einen 3-Tore-Vorsprung um. Diesen gab das Team um Trainer Petr Hrachovec nicht mehr her.

Legende: Drehen gegen Trebnje in der 2. Hälfte auf Die Kadetten Schaffhausen um Captain Gabor Csaszar. Keystone

Auch Löwen siegreich

Dank dem 2. Sieg im 6. Gruppenspiel rückt der Schweizer Vertreter wieder auf den 4. Platz vor, der für eine Teilnahme in den Achtelfinals reichen würde. Andy Schmids Löwen ziehen derweil an der Spitze einsam ihre Kreise. Gegen Tatabanya siegte das Team mit 37:30.

Rangliste: 1. Rhein-Neckar Löwen 7/13. 2. Pelister Bitola (MKD) 8/9. 3. GOG Svendborg (DEN) 7/8. 4. Kadetten Schaffhausen 6/6. 5. Trimo Trebnje (SLO) 5/4. 6. Tatabanya (HUN) 7/0. - Nächstes Spiel der Kadetten am Dienstag, 23. Februar, 18:45 Uhr auswärts gegen Tatabanya.