Legende: Jubeln sie auch im Viertelfinal? Die Kadetten Schaffhausen. Freshfocus/Mathias Bergeld

Die Kadetten Schaffhausen sorgen in der European League, dem zweitwichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb, für Furore. Sie stehen unter den besten 8 Teams. Der Weg dorthin war aber steinig: Im Achtelfinal gegen Sävehof setzten sich die Munotstädter nur durch, weil sie mehr Auswärtstore erzielt hatten.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Folgende Kadetten-Partien zeigt SRF live: 26.4., 18:30 Uhr : Schaffhausen – Wisla (SRF zwei)

: Schaffhausen – Wisla (SRF zwei) 28.4., 18:05 Uhr : Schaffhausen – Bern (SRF zwei)

: Schaffhausen – Bern (SRF zwei) 3.5., 20:35 Uhr: Wisla – Schaffhausen (SRF info)

Als Belohnung – in Schaffhausen spricht man vom «Spiel des Jahres» und einer «Herkulesaufgabe» – wartet am Dienstag das Duell mit dem polnischen Spitzenteam Wisla Plock. Dieses wurde in der nationalen Liga, welche die fünftbeste in Europa darstellt, zuletzt 10 Mal in Folge Vizemeister. Für Kadetten-Torhüter Kristian Pilipovic ist es eine spezielle Partie: Er wird im Sommer 2022 zu Wisla wechseln.

Am Donnerstag steht in den Schweizer Playoffs die 3. Viertelfinal-Partie gegen Bern an. Spiel 2 verloren die Kadetten überraschend, in der Serie steht es 1:1.

01:48 Video Archiv: Kadetten zittern sich gegen Sävehof in den Viertelfinal Aus Sport-Clip vom 05.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.