Am Dienstag sind die Kadetten in der European League gefordert. Für einen Akteur ist es ein besonders spezielles Spiel.

10 Spiele, 10 Siege: In der nationalen Meisterschaft sind die Kadetten einmal mehr das Mass aller Dinge. Die Schaffhauser führen die Tabelle souverän an, gewannen bisher alle Partien mit mindestens drei Treffern Unterschied. In der European League, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb, warten nun andere Kaliber auf den Ligakrösus.

Zum Start gastiert mit Ademar Leon ein Topteam aus Spanien in der Schaffhauser Arena. In der starken spanischen Liga schlossen sie die letzte Meisterschaft auf dem 6. Schlussrang ab. Es ist zu erwarten, dass die Spanier mehr Gegenwehr werden leisten können als dies die Gegner aus der Schweiz bisher in dieser Saison getan haben.

Alvarez trifft auf alte Bekannte

Für einen Spieler wird der Auftakt in die European League besonders speziell. Juan Castro Alvarez verbrachte den Grossteil seiner Karriere bei Gegner Ademar Leon. Seit vergangenem Sommer spielt der Spielmacher nun bei den Kadetten in der Schweiz, zuletzt schlug er sich mit einer Verletzung herum. Rechtzeitig für das Duell mit seinem Ex-Klub ist er aber wieder zurück.

«Es ist mein Klub, mein Leben», erklärt Alvarez seine Beziehung zum Leon. «Mein Bruder arbeitet sogar da. Für mich ist es ein Spiel gegen Freunde.» Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Rückraumspieler auf seinen Herzensklub trifft. Der 34-Jährige war schon in Spanien für andere Teams aktiv. Auf europäischem Parkett ist es jedoch das erste Aufeinandertreffen.

Kennt den Klub gut

Weil Alvarez den Klub gut kennt, weiss er auch um seine Stärken. «Sie haben ein gutes Team, vor allem in der Defensive sind sie stark. Dazu haben sie einen super Torhüter», sagt der Spanier. Es spielten zwar nicht die ganz grossen Namen für Leon, doch der Teamzusammenhalt sei stark.

In den Tagen vor dem Spiel hat er viel mit seinen Mannschaftskameraden und dem Staff gesprochen, um sie auf das Spiel einzustellen. Den Matchplan wolle man aber nicht zu stark am Gegner anpassen. «Wir wollen unser Spiel durchziehen und die einfachen Tore machen», sagt Alvarez.

Neben Ademar treffen die Kadetten in der Gruppenphase auch noch auf Partizan Belgrad und Nexe (CRO). Die beiden besten Teams schaffen es in die K.o.-Phase. Mit dem BSV Bern und dem HC Kriens-Luzern sind noch zwei weitere Teams in der Gruppenphase mit dabei.