In der WM-Hauptrunde verlieren die Schweizer Handballerinnen auch ihr 2. Spiel.

Gegen Titel-Mitfavorit Dänemark setzt es eine 23:36-Niederlage ab.

In ihrem letzten Gruppenspiel treffen die Schweizerinnen am Sonntag auf Rumänien.

Verkehrte Welt nach 7 Minuten beim Hauptrundenspiel Schweiz – Dänemark in Den Bosch: Tabea Schmid hatte soeben einen Tempo-Gegenstoss zum 5:3 für die Schweizerinnen abgeschlossen. Doch es sollte so etwas wie das letzte Hurra für die Equipe von Knut Ove Joa gewesen sein.

Denn danach drehten die Däninnen auf – und zwar so richtig. Mit einem 8:1-Run machte der grosse Favorit aus dem 3:5 ein 11:6. Zwar hielt die Schweiz den Schaden bis zur Pause in Grenzen (13:17). Doch nach dem Seitenwechsel spielte Dänemark seine grössere individuelle Klasse schonungslos aus.

Schmid beste Werferin

Nach 39 Minuten betrug die Differenz erstmals 10 Tore (15:25), später hiess es gar 16:30 (45.). In der Folge agierten die Däninnen nicht mehr mit der letzten Konsequenz, sodass die Joa-Equipe die letzten Spielminuten ausgeglichener gestalten konnte. Am Ende setzte es dennoch eine klare 23:36-Niederlage ab.

Bei den Schweizerinnen war Kreisläuferin Schmid mit 8 Treffern die beste Torschützin. In der Schlussphase setzte Coach Joa mit Claire Hartz die nominell 3. Torhüterin ein. Diese konnte sich mit einigen gelungenen Paraden auszeichnen.

So geht es weiter

Nach der 2. Niederlage im 2. Hauptrundenspiel steht nun auch rechnerisch fest, dass die Reise der Schweizerinnen bei ihrer 1. WM-Endrunde der Verbandsgeschichte nach der 2. Turnierphase endet. Die Nati beschliesst die Hauptrunde am Sonntag um 18:00 Uhr mit der Partie gegen Rumänien. Das Spiel findet ebenfalls in Den Bosch statt und ist live zu sehen bei SRF.

