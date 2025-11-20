Die Schweizer Handballerinnen verlieren das erste von zwei Testspielen gegen Deutschland mit 17:35 (12:13).

In St. Gallen hält die Schweiz bis zur Pause mit, danach zieht Deutschland unwiderstehlich davon.

In der zweiten Halbzeit trifft die Nati bloss fünfmal.

Die Schweizer Handballerinnen haben eine Woche vor dem ersten WM-Spiel der Verbandsgeschichte eine deutliche Niederlage einstecken müssen. In St. Gallen unterlag die Equipe von Coach Knut Ove Joa den favorisierten Deutschen mit 17:35.

Obschon die Schweizerinnen in den ersten neun Minuten gleich zwei Siebenmeter verschossen, boten sie dem grossen Favoriten bis zur Pause Paroli. Unter anderem dank dreier Tore von Era Baumann gingen die Gastgeberinnen mit einem 12:13 in die Kabine.

Nach der Pause geht nichts mehr

Doch nach dem Seitenwechsel zeigten die deutschen Frauen – an der WM zuletzt regelmässig Hauptrunden-Teilnehmerinnen – dann ihre Klasse. Während den ersten knapp neun Minuten liessen sie keinen Schweizer Treffer zu und zogen auf 19:12 davon. In den ersten 21 Minuten der zweiten Halbzeit schauten für die Schweiz lediglich zwei Tore durch Charlotte Kähr heraus und es hiess in der 51. Minute 14:29.

Deutschland hielt das Tempo hoch und feierte am Ende einen Kantersieg. Nach der Pause gelangen der Schweiz gerade einmal fünf (!) Tore. Zu allem Überfluss verletzte sich in der Schlussminute noch Nuria Bucher. Ob die WM für sie in Gefahr ist, ist noch nicht klar.

Letzter Test vor dem WM-Auftakt

Am Samstag bietet sich den Schweizerinnen in Göppingen beim zweiten Vergleich die Chance zur Revanche. Die WM in Deutschland und den Niederlanden beginnt für die Joa-Equipe am kommenden Donnerstag in s’Hertogenbosch gegen den Iran.