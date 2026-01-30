Deutschland steht erstmals seit 2016 wieder im Final der Handball-EM.

Die DHB-Equipe schlägt im dänischen Herning Kroatien mit 31:28.

Im 2. Halbfinal setzt sich Co-Gastgeber Dänemark gegen Island mit dem gleichen Resultat durch.

Die deutschen Handballer bekommen am Sonntag die Chance, zum 3. Mal den EM-Titel zu gewinnen. Die Equipe von Trainer Alfred Gislason zeigte am Freitag im Halbfinal gegen Kroatien eine abgeklärte Leistung und setzte sich mit 31:28 durch. Deutschland stand letztmals 2016 im Final, als man beim Turnier in Kroatien den 2. Titel nach 2004 gewann.

Deutschland zieht nach der Pause davon

Die 1. Halbfinal-Partie in Herning verlief lange Zeit ausgeglichen. Nach 27 Minuten stand es 15:15, zur Pause führten die Deutschen mit 17:15. Nach dem Seitenwechsel blieben die Kroaten jedoch während siebeneinhalb Minuten ohne eigenen Treffer. Diese Phase nutzte Deutschland, sich einen 7-Tore-Vorsprung zu erspielen.

Wirklich viel Spannung kam in der Schlussphase nicht mehr auf. Zwar verkürzten die Kroaten 73 Sekunden vor dem Ende auf 28:30. Doch im Gegenzug trafen die Deutschen und anschliessend machte Goalie Andreas Wolff mit seiner 13. Parade alles klar.

Dänemarks EM-Gold-Traum lebt

Im Final steht den Deutschen die dänische Übermannschaft gegenüber. Der Co-Gastgeber schlug im 2. Halbfinal die isländische Auswahl ebenfalls mit 31:28. Damit lebt der EM-Gold-Traum der Dänen weiter. Die Equipe, die bei den letzten vier Weltmeisterschaften sowie bei Olympia 2024 in Paris Gold gewonnen hat, wartet seit 2012 auf den 3. EM-Titel.

Das Duell mit Island war eine zähe Angelegenheit. Die Dänen gingen in der 42. Minute erstmals mit zwei Toren in Führung, die Vorentscheidung fiel erst in der 53. Minute mit dem 28:24. Goalie Emil Nielsen musste sich zwar für einmal mit nur vier Paraden begnügen, dafür war sein Backup Kevin Möller in der 2. Halbzeit in den entscheidenden Momenten zur Stelle.

Dänemark und Deutschland trafen schon in der Hauptrunde aufeinander. Damals setzten sich die Dänen mit 31:26 durch.

So geht es weiter

Auch die Medaillenspiele finden in Herning statt. Am Sonntag um 15:15 Uhr steigt das Spiel um Platz 3. Um 18:00 Uhr findet der Final statt. SRF überträgt das Endspiel ab 17:50 Uhr auf SRF info live.

Resultate