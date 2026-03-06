Der Verband definiert einen klar strukturierten Masterplan für das A-Nationalteam der Frauen im Hinblick auf Olympia 2032.

«Roadmap 2032» – so nennt der Schweizerische Handball-Verband (SHV) das weitsichtige Olympia-Projekt für das Nationalteam der Frauen. Ziel ist es, die Nati auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2032 in Brisbane vorzubereiten.

Masterplan mit verbindlichen Zielen

Die Qualifikation für die Sommerspiele wird nicht als isoliertes Ziel verstanden, sondern als Resultat einer mehrjährigen, konsequent aufgebauten Entwicklung. Der SHV definierte dafür einen klar strukturierten Masterplan mit verbindlichen Meilensteinen und sportlichen Zwischenzielen:

Bis 2029 sollen sich die Schweizerinnen regelmässig für Endrunden qualifizieren und in der Hauptrunde etablieren.

Für die EURO 2030 wird ein Platz unter den Top 8 angestrebt.

Ziel an der WM 2031 ist der Vorstoss in den Viertelfinal – als Grundlage für eine erfolgreiche Olympia-Qualifikation.

«‹Die Roadmap 2032› ist mehr als ein sportliches Programm. Sie soll die Professionalisierung des Frauenhandballs in der Schweiz weiter vorantreiben, Strukturen schärfen und Identifikation schaffen», schreibt der Verband.

Zentral sei dabei die Verbindlichkeit auf allen Ebenen. Der SHV investiert unter anderem in den Ausbau des Athletiktrainings und in die sportpsychologische Betreuung sowie in entsprechendes Fachpersonal.

«Wenn wir 2032 in Brisbane einlaufen wollen, müssen wir heute den Mut haben, gross zu denken und konsequent zu handeln. Diese Roadmap ist unser gemeinsames Versprechen an den Schweizer Frauenhandball. Wir investieren in Strukturen und erwarten klares Commitment», betont SHV-Präsident Pascal Jenny.

Vertrag mit Nati-Trainer verlängert

Ein zentrales Signal ist die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Knut Ove Joa bis 2029. Der Norweger steht seit 2023 an der Spitze des Frauen-A-Nationalteams und prägt seither die sportliche und strukturelle Weiterentwicklung massgeblich. Mit der Verlängerung schafft der Verband frühzeitig Planungssicherheit für die entscheidende Phase der Roadmap bis 2029, inklusive der Qualifikationszyklen für die EURO 2030 und die WM 2031.

Joa bekennt sich klar zur Vision: «Wir haben in den letzten Jahren wichtige Grundlagen gelegt. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen: konsequent, mutig und gemeinsam. Olympia 2032 ist ein grosses Ziel. Aber grosse Ziele geben Energie und Richtung.»