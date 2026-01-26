Die Nati nimmt in Malmö den nächsten Anlauf, den ersten Sieg in einer EM-Hauptrunde einzufahren. Die Aufgabe ist jedoch schwierig.

Gegen Ungarn war die Schweiz beim 29:29 nahe dran, gegen Kroatien war er schon wieder deutlicher entfernt: der ersehnte erste Sieg in einer EM-Hauptrunde. Noch zwei Chancen hat die Nati dazu beim aktuellen Turnier. Die Aufgaben in Malmö werden allerdings nicht einfacher. Zuerst folgt das Duell mit Island, dann wartet Gastgeber Schweden.

Das Programm ist kräftezehrend: Nach den bereits intensiven fünf Partien folgen nun noch zwei Spiele in zwei Tagen. «Wir müssen noch einmal die letzten Kräfte mobilisieren», sagte deshalb auch Trainer Andy Schmid. Gegen Kroatien habe sein Team physisch und psychisch nicht das gewohnte Level erreicht.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Hauptrunden-Partie an der EM zwischen der Schweiz und Island können Sie am Dienstag ab 15:10 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen.

Für einen positiven Abschluss der EM-Kampagne will Schmid, dass sich sein Team wieder auf die einfachen Dinge konzentriert: «Unser System hat uns so weit gebracht, darauf müssen wir uns jetzt wieder verlassen.»

Auch in der Schweiz bekannt

Die Isländer hatten am Sonntag mit einem deutlichen Sieg gegen Schweden überrascht und sind nun gegen die Nati in der Favoritenrolle. Ein Name kennt man bei den Nordländern in der Schweiz besonders gut: Odinn Thor Rikhardsson.

Der 28-Jährige spielt seit 2022 bei den Kadetten Schaffhausen in der Schweiz und ist mitverantwortlich dafür, dass sein Team Meistertitel um Meistertitel einheimst. Auch in der Nationalmannschaft ist der Flügelspieler eine feste Grösse.

Kadetten gegen Kadetten

Luka Maros, der gemeinsam mit Rikhardsson bei den Kadetten spielt, weiss, dass die Aufgabe am Dienstag keine einfache wird: «Es ist extrem schwierig, gegen ihn zu decken, weil er aus jedem Winkel ein Tor machen kann.» Mitverantwortlich dafür seien auch zusätzliche Trainings, die der Isländer in Schaffhausen jeweils geschoben hat. «Aber man hat früh gemerkt, dass er ein starker Spieler ist», sagte Maros.

Auch Lucas Meister spielt gemeinsam mit Rikhardsson in Schaffhausen. Er hat grossen Respekt vor seinem Teamkollegen, streicht allerdings auch noch andere Spieler heraus: «Das Hauptaugenmerk wird darauf liegen, wie du mit Gisli Kristjansson, Viggo Kristjansson oder Omar Magnusson umgehst.»

Handball-EM