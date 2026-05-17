Legende: Enttäuschung nach dem Schlusspfiff Samuel Röthlisberger und Co. fahren nicht an die WM. SRF

Die Schweizer Handball-Nati verliert das WM-Playoff-Rückspiel auswärts gegen Italien mit 31:38.

Nach dem Hinspielsieg (32:29) hätte die Schweiz mit maximal 2 Toren Unterschied verlieren dürfen.

Damit verpasst das Team von Trainer Andy Schmid die WM-Endrunde 2027.

Das Schweizer Aufbäumen in der Schlussphase blieb leider aus. Die favorisierten Gäste liessen sich in Faenza wohl zu stark einschüchtern vom frenetischen Publikum, das die Italiener in diesem Playoff-Rückspiel zur Weltmeisterschaft förmlich trug.

Im Hinspiel vom Mittwoch in Zürich hatte sich die Nati noch (zu) knapp 32:29 durchgesetzt, das 3-Tore-Polster sollte aber bei weitem nicht reichen. Das Team von Trainer Andy Schmid unterlag dem Underdog 31:38 und verpasst die WM-Endrunde 2027.

5 italienische Tore am Stück

Bereits in der 1. Halbzeit hatte Italien überraschend dominiert. Den Grundstein zum Sieg legte das Team des deutschen Trainers Bob Hanning, als es von 11:9 auf 16:9 davonzog. In dieser Phase wechselte Schmid auf der Goalieposition: Mathieu Seravalli ersetzte in der 22. Minute den glücklosen Nikola Portner.

Doch auch dieser Schachzug brachte nicht den gewünschten Push, zur Pause stand es 12:20 aus Sicht der Schweiz. Der überzeugende Italien-Schlussmann Domenico Ebner zeigte alleine in der 1. Halbzeit 9 Paraden.

Weil die Aufholjagd auch im 2. Abschnitt nicht gelingen wollte, verpasst die Schweiz erstmals unter Schmid eine Endrunde. Die 30. Handball-WM wird im Januar 2027 in Deutschland ohne die Nati über die Bühne gehen.

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