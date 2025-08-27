Der Titelverteidiger beginnt die neue Spielzeit optimal mit einem Auswärtssieg in der Final-Reprise beim BSV Bern.

Legende: Reihte sich auch in die Torschützenliste ein Schaffhausens Luka Maros (Archivbild). Keystone/Michael Buholzer

Die Kadetten Schaffhausen haben die Mission «5. Titel in Serie» erfolgreich lanciert. Beim BSV Bern resultierte ein ungefährdeter 31:27-Startsieg.

Vor fast genau 3 Monaten hatten die Kadetten den BSV im 3. Final-Spiel mit 40:37 bezwungen und sich somit den Titel gesichert. Beim Wiedersehen in Gümligen kamen die Gäste vor 691 Fans nie wirklich in Bedrängnis. Einzig in der ersten Halbzeit gelang es den Bernern, die favorisierten Schaffhauser etwas unter Druck zu setzen und in Führung zu gehen. Zu mehr als einer 1-Tore-Führung reichte es jedoch nie.

Treffsichere Gäste

Im 2. Durchgang lagen dann stets die von Hrvoje Horvat trainierten Kadetten in Front, zwischenzeitlich mit 5 Treffern. Gleich mehrere Akteure zeigten sich vor dem Berner Tor sehr abgebrüht: Lucas Meister, Juan Castro Alvarez und Marvin Lier konnten all ihre Würfe verwerten, bester Schütze war Ariel Pietrasik mit 6 Toren.

Als nächstes treffen die Kadetten am Mittwoch auf Pfadi Winterthur, für den BSV Bern geht es am Samstag mit dem Europacup-Spiel bei RK Medjimurje (CRO) weiter.

