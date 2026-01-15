2 Monate nach dem Diebstahl der Handball-Meisterschale bei den Füchsen Berlin hat die Polizei 2 Tatverdächtige festgenommen.

«Die Täter sind gefasst», berichtete Geschäftsführer Bob Hanning auf Instagram und verkündete dann «die traurige Nachricht. Die Schale ist ein Barren.» Man habe nur einen Silberbarren erhalten. Zuvor hatten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Erklärung über den Ermittlungserfolg informiert. Demnach seien den Festnahmen der 2 Männer im Alter von 41 und 62 Jahren «intensive Ermittlungen» und Durchsuchungen vorausgegangen.

Dabei wurden «Gold im Wert eines niedrigen 6-stelligen Euro-Betrags, 15'000 Euro Bargeld, ein eingeschmolzener Sterling-Silberbarren, ein Schmelzofen und weitere Beweismittel im Umfang einer Lkw-Ladung aufgefunden und sichergestellt». Der 62-Jährige kam in Gewahrsam und wurde nach den polizeilichen Massnahmen entlassen. Der 41-Jährige wurde festgenommen.

Legende: Ein Bild derMeisterschale aus glücklicheren Tagen Mathias Gidsel und Trainer Jaron Siewert zeigen den Lohn für den Titel. IMAGO Images/Matthias Koch

Wenige Monate nach dem historischen 1. Meistertitel der Füchse war die Schale Mitte November aus den Räumlichkeiten der Berliner gestohlen worden, nachdem bereits zuvor schon einmal in der Geschäftsstelle eingebrochen worden war.